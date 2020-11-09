В Воронеже водитель «Тагаза» сбил мужчину

38-летнего сбитого мужчину отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 8 ноября, в 18.50 в Левобережном районе у дома № 11 на улице Новосибирской мужчина, ехавший на отечественной машине, сбил пешехода.

По данным полиции, 40-летний водитель автомобиля «Тагаз Тагер», двигавшийся со стороны улицы Лебедева в направлении Саврасова, не пропустил 38-летнего мужчину, шедшего рядом с «зеброй». В этом месте нет светофора. Пешеход получил серьезные травмы, его госпитализировали.

Всего 8 ноября случилось 86 аварий, из них 55 – в Воронеже. Еще 25 ДТП случилось в районах Воронежской области и 6 – на федеральных трассах. В девяти авариях получили травмы 11 человек. За превышение скорости оштрафовали 4376 водителей. Еще 12 задержали за езду в пьяном виде.