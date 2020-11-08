Воронежцы привезли три приза с общероссийского Летнего кубка Атамана по стрельбе из пневматического оружия

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Сразу четыре награды привезли воронежцы с Летнего кубка по стрельбе из пневматического оружия на открытом воздухе. Это призы за первое место и третье место в пружинно-поршневой винтовки, первое место в классе пистолет и третье место в открытом классе.

Все победители являются членами первичного отделения ДОСААФ России - "Воронежский стрелковый клуб". На соревнования собралось около 200 стрелков из различных городов России.

- Условием участия было использование винтовок только заводского производства, - рассказал «Комсомолке» Андрей Дубищев, обладатель первого места в классе пружинно-поршневой винтовки и третьего места в открытом классе. – Я в этих соревнованиях участвую уже не в первый раз. Но, к сожалению, только в одной дисциплине – пневматике. Для тренировок в других видах в Воронеже, к сожалению, нет тиров.

Кстати, отсутствие тренировочной базы в виде доступных гражданам стрелковых объектов является одной из проблем развития культуры обращения с оружием. Законодательно не проработаны вопросы эксплуатация широкой сети стрелковых объектов армии, МВД (в том числе общества динамо), Росгвардии гражданским населением. По мнению специалистов, доступ к ним мог бы повысить как саму культуры обращения с оружием, так и принести новые спортивные достижения и медали.