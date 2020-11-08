В Воронеже наградили общественников, активно участвующих в реализации городских проектов

фото управы Ленинского района

Руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников вручил благодарственные письма лидерам молодёжных организаций района, активно участвующих в реализации общественно значимых проектов. Одним из таких проектов стало благоустройство сквера Студотрядов на улице Плехановской – совместный труд управы и стройотрядовского движения.

Представитель Регионального консультационного центра «ОПОРА» созданного на базе Воронежского государственного технического университета, Михаил Орищенко предложил несколько вариантов реализации социально ориентированных программ Центра для жителей Ленинского района.

В частности, эксперты регионального Центра готовы проводить консультации для всех желающих по вопросам финансовой, политической, компьютерной грамотности, а также информационно-психологической защищенности пользователей Интернет-сети.