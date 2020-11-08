В середине новой недели в Воронеж придут морозы

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Завершается период аномально теплой для ноября погоды, которую в последние дни диктовал черноморский циклон. Ему на смену пришел циклон с северной Атлантики – с холодным западным ветром и небольшими моросящими дождями. Дуновение поздней осени воронежцы уже ощутили в выходные. А на новой неделе станет еще холоднее.

Согласно прогнозам, в понедельник, 9 ноября, днем будет около 8 градусов тепла. Сутками позже ожидается +6. Но в ночь на вторник столбик термометра опустится на один градус ниже нулевой отметки. В последующие дни похолодание только продолжится. Ночи станут морозными, днем воздух будет прогреваться всего до +1…+2 градусов. Самой холодной на следующей неделе станет пятница, 13-е, когда и днем, и ночью будет не выше нуля.

Самое время «переобуть» свою машину в зимние шины.