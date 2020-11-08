Стычка двух водителей в воронежском дворе едва не закончилась стрельбой

страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Жители ЖК «Современник», ставшие очевидцами ссоры двух водителей вечером 7 ноября, рассказали о конфликте на страницах паблика «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте». По их словам, конфликт возник между водителем «Лексуса» с «красивыми» номерами и водителем другой машины, марка которой не указывается. Не ясна пока и причина ссоры. Предположительно водитель «Лексуса» был пьян и бросился с кулаками на оппонента, оттолкнув его с такой силой, что мужчина упал.

- Потом водитель Лексуса достал из машины пистолет и стал угрожать, другои водитель оказал сопротивление. После дальнеи шеи перепалки водитель Лексуса скрылся, но недалеко, т.к. у него был бесключевои доступ, а ключи он обронил во время своих "деи ствии ", - пишет очевидец.

На место инцидента вызвали полицейских. Сейчас они организовали проверку и выясняют обстоятельства инцидента. К счастью, в результате конфликта никто не пострадал.

Кстати, выяснять конфликты с помощью оружия становится в Воронеже "модно". В октябре пистолет стал последним аргументом в споре двух мужчин в переулке Ольховом.