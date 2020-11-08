Добровольцы оттерли краску на испорченном вандалами указателе Большой Воронежской экотропы

фото со страницы сообщества "Большая Воронежская Экологическая тропа" в "ВК"

7 ноября, добровольцы приняли участие в необычном субботнике на Большой Воронежской экотропе. Провести его предложил автор туристического маршрута Алексей Саниев. Но, если обычно добровольцы собирали мусор, то теперь перед ними стояла задача отмыть от краски знак – указатель маршрута экотропы. Его, как и многие другие объекты инфраструктуры на маршруте, на собственные средства создали волонтеры под руководством Алексея. Но недавно неизвестный вандал с помощью баллончика черной краски испортил карту маршрута.

Первоначально расстроенный таким отношением создатель экотропы даже предлагал оставить стенд со следами краски в укор хулиганам, но потом при поддержке воронежцев изменил свое решение и назначил дату субботника.

Вооружившись скребками, тряпками и специальным растворяющим краску составом, добровольцы отправились в Нагорную дубраву и вернули первоначальный вид стенду.