В Воронежской области кто-то планомерно вырубает лес на одном и том же участке

фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Сотрудники лесхоза выявили факт незаконной вырубки деревьев на территории Семено-Александровского участка Бобровского лесничества. Этот участок находится в аренде у ООО «Бобровский лес». Сейчас сотрудники лесхоза уточняют масштабы нарушения, но уже очевидно, что речь идет о нанесении значительного вреда.

- В ходе обследования установлено, что рубка произведена в 2019-м году, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области. - Предстоит выяснить, почему лесопользователь, который в течение всего года проводил лесохозяйственные мероприятия на арендованном участке, информировал управление лесного хозяйства о рубке только год спустя.

Похожий случай произошел в том же лесничестве два месяца назад. Тогда выяснилось, что в период с 2016-го по май 2020 года неустановленное лицо совершило две незаконных рубки деревьев сосны, причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5,2 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В связи с участившимися случаями незаконной рубки деревьев на территории лесных участков, арендуемых ООО «Бобровский лес», руководитель управления лесного хозяйства Александр Сысоев поручил усилить контроль деятельности арендатора и сохранности лесных насаждений Бобровского лесничества.

Напомним, ранее мы писали о том, что фактами вырубки леса на территории Давыдовского лесничества заинтересовалист силовики, которые нагрянули в департамент лесхоза с проверкой.