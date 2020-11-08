Воронежцы не допустили установки радиовышки у детской площадки

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В пятницу, 6 ноября, жители улицы Рокоссовского в Железнодорожном районе живой стеной встали на пути автокрана, пытавшегося установить вышку мобильной связи в жилом квартале частного сектора в нескольких метрах от детской площадки – у домов №№35-41. Когда возмущенные люди попытались узнать, кто выдал разрешение на монтаж, рабочие предоставили документ от департамента земельных и имущественных отношений Воронежской области.

Документ подтверждает право аренды участка площадью квадратный метр для установки конструкции сроком на 60 месяцев. Правда, разрешение датировано 5 мая этого года, и выдано фирме, зарегистрированной в Москве. Это и сам факт установки конструкции вблизи домов и детской площадки вызвал подозрение горожан. Они запретили рабочим производить монтаж и вызвали на место полицию. После разбирательств рабочие были вынуждены снова погрузить конструкции в машину и отогнать спецтехнику.