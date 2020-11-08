В Воронежской области в рабочем кабинете обнаружили тело полицейского

В Воронежской области в служебном помещении отдела МВД по Калачеевскому району в пятницу, 6 ноября, обнаружили тело молодого участкового с огнестрельным ранением в голову. Полицейский только несколько месяцев назад пришел работать в отдел после окончания вуза.

По факту обнаружения тела в полиции начали служебную проверку, которая восстановит картину происшедшего. По предварительным данным ГУ МВД, причина гибели – суицид.

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