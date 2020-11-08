На 8 ноября еще у 305 воронежцев обнаружили коронавирус

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, на утро воскресенья, 8 ноября, болезнь лабораторно подтвердили еще у 305 жителей. Общее количество заболевших на сегодня составляет 27495 человек. Напомним, в субботу суточный прирост составил 306 человек.

Сегодня больничные листы закрыли 290 пациентам, победившим болезнь. Всего выздоровевших к этому дню, по данным воронежского оперштаба, 25360.

К сожалению, 8 ноября от коронавируса скончались еще 4 жителя региона. Общее количество жертв достигло 532 человек. Вчера от инфекции скончались сразу два известных воронежца - журналист и музыкант.