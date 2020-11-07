В Воронеже скончался профессор ВГУ Николай Куралесин

7 ноября скончался профессор ВГУ Николай Куралесин. Николай Алексеевич родился 9 декабря 1947 года в поселке Латная Семилукского района. Преподаватель работал на кафедре медицинских дисциплин Медико-биологического факультета. Его общий стаж работы - 34 года.

- Разносторонняя личность, прекрасный специалист, увлеченный человек, Николай Алексеевич добивался результата всюду, куда прикладывал свои силы. Он лечил людей. Он стремился приносить пользу людям как депутат. Он делился с людьми богатыми знаниями с преподавательской кафедры. Слова сочувствия передаю родным и близким Николая Алексеевича, всем, в чьей жизни он оставил добрый след, –выразил соболезнования губернатор Александр Гусев.

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