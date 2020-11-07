В Воронеже восстановили прорвавшийся водопровод в Советском районе

Работы завершены Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Завершились восстановительные работы на водопроводной линии в районе проспекта Патриотов. На место поврежденного участка трубы установили новую муфту. В целом пришлось заменить метр трубы.

Ранее мы сообщали, что из-за аварии на водопроводной линии диаметром 600 мм часть жителей Советского района столкнулась с проблемами с водой. Утечка случилась вечером 6 ноября.

- К работам были привлечены 9 единиц техники, в том числе, 2 экскаватора, 2 мобильные откачивающие станции, 3 «Камаза» для вывоза грунта. Земляные работы серьезно осложнялись тем, что в нескольких десятках сантиметров от поврежденной трубы с двух сторон проходили два магистральных водовода диаметром 1000 мм. Машинистам экскаватора необходимо было это учитывать, чтобы не задеть водоводы ковшом. Тем не менее, в 19.45 работы завершены, - уточнили в пресс-службе «РВК Воронеж».

Сейчас идет плавное заполнение трубопровода водой.