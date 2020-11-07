В битве аутсайдеров воронежский «Факел» обыграл ярославский «Шинник»

Дмитриев хладнокровно реализовал свой шанс и установил итоговый счет матча - 2:0 Фото: принтскрин видео.

7 ноября на Центральном стадионе профсоюзов футбольный клуб «Факел» принимал ярославский «Шинник». Встреча 20-го тура ФНЛ была особенно важна для обеих команд, так как их разделяли всего три очка. Оба коллектива борются за выживание.

Первый гол в матче на 17 минуте забил Андрей Разборов. После передачи Владислава Мастерного он справа ворвался в штрафную площадь «Шинника» и пробил низом мимо выскочившего навстречу вратаря. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Факела».

На 64 минуте игрок гостей Зинков получил красную карточку. «Шинник» остался в численном меньшинстве, и стало понятно, что придумать в атаке команда из Ярославля уже вряд ли что-то сможет. Так и вышло.

«Факел» же на 84 минуте заработал пенальти. Судья поставил одиннадцатиметровый за игру рукой в штрафной площади. Дмитриев хладнокровно реализовал свой шанс и установил итоговый счет матча - 2:0.

После 20 матчей воронежская команда набрала 19 очков и расположилась на 17 месте в турнирной таблице. До спасительной зоны осталось набрать всего 2 очка.

Кстати, сегодня 100 официальный матч в составе «Факела» провел вратарь Александр Саутин. Перед началом матча его поздравили болельщики. Кроме того, Александр получил памятный вратарский свитер от клуба.