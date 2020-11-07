Стало известно, сколько воронежцы в среднем берут денег в кредит на покупку жилья

«Карантинное» падение сменилось ростом показателей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В третьем квартале 2020 года средний размер ипотечного кредита в России составил 2,66 млн. рублей. Это на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Что касается Воронежской области, то в нашем регионе изменения менее заметны. В третьем квартале 2019 года жители нашего региона брали жилищный займ в среднем в размере 2,21 млн рублей. Сейчас требуется уже сумма практически в 2,3 миллиона. Рост составил 4%.

- После существенного снижения в апреле среднего чека по ипотеке, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и смог превысить его, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - При этом ипотечное кредитование стимулируется как за счет снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России.