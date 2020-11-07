В Советском районе Воронежа произошла авария на водопроводе

Работы продолжаются Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Из-за аварии на водопроводной линии диаметром 600 мм на проспекте Патриотов часть жителей Советского района столкнулась с проблемами с водой. Утечка случилась вечером 6 ноября. В водоканале надеются как можно скорее демонтировать и заменить поврежденную часть трубы.

Сейчас работы ведутся при пониженном давлении в Советском районе, кроме кварталов находящихся в границах улиц: Героев Сибиряков - 9 Января - Пеше-Стрелецкая - Холмистая - Дорожная. Без воды могут оказаться жители верхних этажей, а также домов, не оборудованных подкачивающими станциями.

- В настоящее время место повреждения на трубе обнаружено, откачка воды из котлована завершена, водопроводчики приступили к демонтажу поврежденного участка с целью его последующей замены. Земляные работы серьезно осложнялись особенностями залегания водопровода. Чтобы добраться до него, необходимо было вначале сделать углубление в насыпном грунте, сформировавшемся за время существования крупного продуктового и строительного рынка. Несмотря на это, 7-метровой стрелы ковша едва хватило для разработки котлована. Это серьезно сказалось на продолжительности работ в ночное время, – рассказали 7 ноября в пресс-службе «РВК-Воронеж».