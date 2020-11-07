Простые действия помогли жителю Воронежской области спастись от мошенника

Настоящие сотрудники банка объяснили мужчине, что его пытаются обмануть Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

60-летний житель Борисоглебска на днях столкнулся с известной схемой мошенничества: ему позвонил якобы «сотрудник службы безопасности банка». Преступник начал рассказывать мужчине о неком несанкционированном доступе к его банковскому счету.

Мошенник даже убедил жителя Борисоглебска в том, что ему следует перевести деньги на более безопасный счет. Следуя инструкциям мошенника, мужчина пришел в банк. На счету у него был 1 млн рублей.

Однако мужчине решил не слушать голос из телефона, а напрямую обратился за помощью к сотрудникам кредитного учреждения. Те то и объяснили ему, что никакого «несанкционированного доступа» нет, его просто пытаются обмануть. Сотрудники банка сообщили об этом в полицию. Возбуждено уголовное дело.

К сожалению, в стрессовой ситуации далеко не все задумывают о простых и логичных шагах. Только за минувшие сутки в Воронежской области мошенники обманули 12 человек. Ущерб составил около 1,3 миллиона рублей.