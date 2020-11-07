Воронежский «Буран» одержал первую в истории победу на питерским «Динамо»

6 ноября в воронежском дворце спорта «Юбилейный» без зрителей хоккейный клуб «Буран» принимал «Динамо» из Санкт-Петербурга.

«Ураганные» одержали победу со счетом 1:0 над клубом первой десятки таблицы. Наша команда играла в основном на контратаках. За полминуты до перерыва гости получили удаление, и Михаил Беляев с передачи Андрея Демидова воспользовался этим шансом.

Преимущество питерце во втором периоде было колоссальным (броски в створ 1:16), однако счет остался прежним. В третьем отрезке гости даже оставили свои ворота пустыми, но хозяева площадки выстояли и заработали два очка. Эта победа стала первой в истории над «Динамо» из Санкт-Петербурга.

- Я думаю, что прежде всего хорошая игра в обороне нам обеспечила сегодня победу. Конечно, хотелось бы больше голов по игре и действий в большинстве. Хочу поздравить всех болельщиков и команду с победой! - прокомментировал главный тренер «Бурана» Вячеслав Уваев.

Ранее защитника «Бурана» и ярославского «Локомотива» Романа Бычкова (напомним, клуб-шеф на время отправил в стан «ураганных» этого молодого хоккеиста) вызвали в сборную России.