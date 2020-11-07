На воронежской трассе иномарка влетела в стоящую фуру: погибли три человека

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

6 ноября примерно в 23.50 в Богучарском районе 40-летний водитель автомобиля «Опель Фронтера» врезался в стоящий на обочине грузовик «Скания». Фурой управлял 48-летний житель Московской области.

Авария случилась на 772 км автодороги М-4 «Дон».

- В результате ДТП водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, 33-летний мужчина и 62-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.