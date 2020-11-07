В Воронежской области к 7 ноября коронавирусом заболели еще 306 человек

Выросло и число выздоровевших - до 25 070 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 27 190. То есть за последние сутки зафиксировано 306 новых случаев заболевания. Об этом 7 ноября сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

Выросло и число выздоровевших - до 25 070. За последние 24 часа болезнь побороли 397 человек.

К сожалению, вновь выросло и число летальных случаев: зафиксировано уже 528 смертей от коронавируса. Только за последние сутки врачам не удалось спасти 8 пациентов.

Напомним, с 9 ноября в Воронежской области вводятся новые ограничения в связи с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу, указ об этом подписал губернатор Александр Гусев.