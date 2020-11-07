В Воронежской области погибли два человека в столкновении «Лады» и «Фольксвагена»

Женщина была доставлена в медицинское учреждение Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

6 ноября примерно в 15.20 часов в селе Орлово Новоусманского района столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Фольксваген Кадди». ДТП случилось у дома №3 по улице Ленина.

По предварительным данным, за рулем отечественно легковушки был 47-летний местный житель. Он выехал на встречную полосу, где и допустил столкновение с иномаркой, которой управляла 52-летняя местная жительница.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада Калина», 46-летняя местная жительница, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля «Фольксваген Кадди» получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.