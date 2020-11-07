Воронежцы одели медицинские маски на памятники Столлю и Маршаку

Такие кадры выложили в интернет воронежцы Фото: СОЦСЕТИ

В Воронеже местные жители провели своеобразную акцию: одели медицинские маски на известных деятелей прошлого, точнее, на их памятники. Средства защиты появились на лицах Вильгельма Столля и ребенка, парящего у Самуила Маршака. До самого поэта горожане, видимо, не дотянулись.

Трудно сказать, чем мотивирован такой поступок. Судя по тому, что маски аккуратно повязаны, можно предположить, что воронежцы готовились к акции. Быть может, таким образом хотели напомнить о том, что сейчас эту защиту важно носить всем.

Пока не появилась обновленная информация. Но к 6 ноября с начала пандемии коронавирус диагностировали у 26 884 человек. Кстати с 9 ноября в Воронежской области вводятся новые ограничения в связи с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу, указ об этом подписал губернатор Александр Гусев.

Ранее воронежцы, например, надевали варежку на памятник Маршаку. Каждую зиму наряжают в самодельные вязаные вещички Котенка с улицы Лизюкова - то пинетки ему наденут, то берет, то жилетку. А в январе 2017-го активисты нарядили в красный свитер памятник Высоцкому - в день рождения поэта как раз поднялась страшная метель.

Памятнику Вильгельму Столлю пока везло меньше: практически сразу после открытия его пришлось восстанавливать после повреждений, нанесенных вандалом.