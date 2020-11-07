В Воронеже во время пандемии коронавируса изменились требования работодателей к сотрудникам

Ранее мы писали, что средняя зарплата, которую предлагают работодатели в Воронежской области в первом полугодии 2020 года, составляла 35 тысяч рублей. Да и ожидания соискателей касательно их доходов варьировались в том же диапазоне. Однако во время пандемии коронавируса, в третьем квартале 2020-го, предлагаемая работодателями в регионе снизилась.

В то же время стало известно, в каких сферах в Воронеже наиболее остро ощущается дефицит кадров.

В пресс-службе компании HeadHunter также рассказали «КП-Воронеж», стали ли появляться необычные требования в последнее время к тем, кто ищет работу.

- В этом году мы наблюдаем увеличение числа вакансий, предлагающих дистанционный формат работы, как временно, так и на постоянной основе. В Воронежской области рост таких предложений за три квартала 2020 года составил 17% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В связи с этим растет востребованность руководителей, имеющих опыт эффективного управления удаленными сотрудниками, что предполагает наличие соответствующих личных компетенций и владение навыками работы с целым спектром цифровых инструментов. К соискателям требования также изменились – многие работодатели ожидают от них наличие успешного опыта дистанционной работы. Поэтому, кроме уже названых цифровых навыков, сегодня для работодателя особенно ценно наличие у кандидата таких характеристик личности, как понимание ответственности за выполнение поставленных задач, умение грамотно вести собственный тайм-менеджмент, гибкость мышления и умение оперативно подстраиваться под изменения в рабочих процессах, - рассказывает макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова.