Главу Воробьевского района Воронежской области переизбрали на новый срок

Михаил Гордиенко. Фото с сайта администрации Воробьевского района. Фото: другой источник.

В пятницу, 6 ноября, народные депутаты Воробьевского района проголосовали за переизбрание нынешнего главы администрации 61-летнего Михаила Гордиенко на новый срок. Он руководит районом с марта 2016 года. Теперь полномочия Гордиенко продлили еще на пять лет.

Голование было тайным. Против кандидатуры Михаила Гордиенко никто из народных избранников не возражал. Ранее переизбрание нынешнего главы района поддержал губернатор Александр Гусев.

Напомним, ранее в ходе аналогичной процедуры еще на пять лет продлили полномочия мэра Богучара Ивана Нежельского.