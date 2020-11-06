Рок-группа «Нервы» выступит в Воронеже с юбилейным концертом

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Рок-группа «Нервы» отметит с воронежцами первый юбилей. За 10 лет коллектив превратился в настоящую крепкую семью, которая исколесила на своем фирменном автобусе всю Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и Европу. Сейчас «Нервы» во главе с неизменным лидером Женей Мильковским - это уже не будущее рок-музыки, а рок сегодняшний, ведущий за собой целое поколение слушателей, неравнодушных к судьбе живой музыки в нашей стране.

За эти 10 лет не все было гладко. Без взлетов и падений не обошлось. Одно оставалось неизменным – это трудолюбие, уважение к музыке и неиссякаемый талант Жени Мильковского, у которого всегда найдется та самая песня, которая попадет прямо в сердце миллионов зрителей.

14 ноября в клубе «Арена Холл» популярная группа собирает всех поклонников, чтобы громко отпраздновать свой юбилей и вспомнить, с чего все начиналось! Женя Мильковский обещает появиться в неожиданном амплуа и что будущее шоу не оставит никого равнодушным. Начало концерта в 19.00. 12+