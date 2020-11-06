Стало известно, кому в Воронеже и области в ноябре отключат газ

Газовыми плитами в ноябре днем многие жители Воронежа и области пользоваться не смогут. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ООО «Газпром-Межрегионгаз Воронеж» опубликовали график отключений газа на ноябрь . Причину ограничений подачу голубого топлива не сообщают.

В основном, газ будут отключать с 8.00 до 17.00 либо до 20.00. Под эту неприятную процедуру попадут дома во всех районах Воронежа. Также под отключение попадут дома в Калачеевском, Россошанском и Острогожском районах. В том числе и администрация Шубинского сельского поселения в Острогожском районе и местный Тихоновский храм.

Конкретные адреса, по которым в разные дни ноября не будет газа, можно увидеть здесь