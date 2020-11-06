В РЖД отменили часть рейсов поезда «Воронеж-Москва»

Внимательно следите за расписанием - возможно, вам придется менять билеты. Фото: из архива «КП»

Часть рейсов поезда №25/26 Воронеж-Москва отменили из-за эпидемии коронавируса. Из-за возросшего числа заболеваний, как утверждают железнодорожники, падает спрос на билеты.

Отменяются рейсы с 1 ноября по 23 декабря по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам из Воронежа. Из Москвы - со 2 ноября по 24 декабря по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. В другие дни поезда будут следовать по обычному расписанию.

Пассажирам предлагают поменять билеты на другие поезда, либо вернуть деньги.