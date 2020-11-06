В Воронеже пропавшего дайвера нашли мертвым

В пятницу, 6 ноября, в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о том, что пропавший 3 ноября 40-летний дайвер Максим К. найден мертвым. Тело нашли водолазы в Воронежском водохранилище. Дальнейших подробностей волонтеры не сообщают.

Активные поиски Максима К., пошедшего на подводную охоту и не вернувшегося домой, начались 4 ноября. Родственники написали заявление в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры, другие неравнодушные люди. Дайвера искали в районе Северного моста, а также в реке Воронеж.