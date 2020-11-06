В Воронеже построят футбольный манеж за 369 миллионов рублей

Манеж планируют построить не позже 15 августа 2022 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В департаменте строительной политики Воронежской области объявили о проведении аукциона, победитель которого сделает футбольный манеж в микрорайоне Шилово. Расположен он будет недалеко от жилищного комплекса «Ласточкино». На оплату всех работ планируют потратить до 369,9 миллионов рублей. Средства выделят из областного и федерального бюджетов.Заявки на участие в торгах принимают до 13 ноября, на этот же день запланировано и проведение аукциона.

В манеже, кроме футбольного поля размером 60х40 метров, будут размещены беговые дорожки, сектора для прыжков в длину и в высоту, а также для толкания ядра. Нужно также сделать и административный корпус, оборудовать санузлы, кабинеты, тренажерные залы, буфет. И котельную, чтобы все это хозяйство отапливать. Понятное дело, нужно проложить и соответствующие инженерные сети. А также провести озеленение прилегающей территории.

Манеж планируют построить не позже 15 августа 2022 года.