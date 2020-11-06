В Воронеже электрики решили помочь сделать светящийся пионерский знак на Заставе «по уму»

В "Горэлектросети" уверены: пионерский знак должен светиться экономнее. Фото: другой источник.

В «Воронежской гоэлектросети» решили поддержать инициативу местных энтузиастов, снова подсветивших пионерский знак в виде звезды и пламени, установленный на крыше пятиэтажки на Заставе в 1985 году в честь 400-летия столицы Черноземья. Оказалось, что труд двух горожан, восстановивших эту красоту, слишком дорого может обойтись местным жителям. В смысле квитанций за электричество.

- Остается неясным, кто же будет оплачивать расход электроэнергии, ведь стоимость свечения такого количества ламп старого типа может составить порядка шесть тысяч рублей в месяц по тарифу для городского населения, - задались вопросом в «Горэлектросети».

И приняли решение в ближайшее время провести обследование конструкции. По его итогам энергетики предложат свои варианты по модернизации иллюминации. Как заявляют специалисты, замена ламп накаливания на современные светодиодные светильники, а также установка фотореле позволит сократить стоимость электричества в семь-восемь раз. Нужно также сделать заземление и изоляцию, чтобы обезопасить жителей дома от пожара. Однако для этого потребуется согласование собственников многоквартирного дома, а также органов местного самоуправления.