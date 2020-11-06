В Воронеже продлили домашний арест участковому, сбившему насмерть инженера и пенсионерку

«Тойота» полицейского вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов. Двоих насмерть. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В пятницу, 6 ноября, в Железнодорожном районном суде продлили срок домашнего ареста 24-летнему участковому. Этот полицейский на своей «Тойоте» вечером 9 июня сбил трех человек на тротуаре на Ленинском проспекте рядом с остановкой «Заводская» – 42-летнего инженера, и двух женщин 42 лет и 71 года. Мужчина умер на месте, пенсионерка скончалась в больнице. Выжила только женщина средних лет.

Теперь участковый вынужден будет сидеть в четырех стенах, как минимум, до 8 декабря. Впрочем, он имеет право два часа в сутки гулять рядом с домом, квартиру в котором он снимает с женой. Рядом – понятие довольно растяжимое, и с таким послаблением наказание во многом превращается в формальность.

Между тем, подобное снисходительное отношение можно оправдать разве что беременностью жены участкового. Уже установили, что он прилично превышал скорость перед ДТП. И создавали ли ему помехи другие машины или нет (два видео момента аварии дают разную картину), в данном случае не так важно.

В полиции не торопятся выгонять с работы сотрудника, устроившего страшную аварию, – предпочитают дождаться решения суда.