Житель Воронежской области увез золотые цепочки, забытые его приятелем на приборной панели

40-летний житель Рамонского района обвинил приятеля в хищении своих вещей. Начиналось все прозаично: сидели в машине, потом потерпевший снял с шеи две золотые цепочки, оставил их на приборной панели и вышел из автомобиля. А водитель взял да и уехал с чужими украшениями. «Обокраденный» оценил ущерб в 7 000 рублей.

23-летнего похитителя задержали, теперь ему грозит до четырех лет за грабеж.

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