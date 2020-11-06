Житель Воронежской области заплатил 108 тыс за несуществующую акустическую систему

За 5 ноября мошенники обманули 15 жителей Воронежской области. Потерпевшие в общей сложности лишились 1,7 млн рублей. Часто аферисты ловят своих жертв на интернет-сайтах бесплатных объявлений.

41-летний житель Лискинского района нашел в интернете привлекательное объявление о продаже акустической системы. Продавец, «проживающий в другом городе», обещал выслать товар почтой после оплаты. Мужчина перевел 108 400 рублей, но больше продавец не отвечал на сообщения, а через несколько дней это объявление появилось на сайте вновь.

- Задача мошенников - заставить вас заплатить за несуществующий товар. Под предлогом, что продавец находится в другом городе или сильно занят и не может встретиться лично. Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара, а часто и услуги по его доставке, покупатель не получает оплаченный заказ, потому что товара изначально не было, -отмечают правоохранители.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества в интернет, придерживайтесь следующих правил:

- встречу с продавцом/покупателем назначайте в безопасном людном месте

- не перечисляйте предоплату и не соглашайтесь на сомнительные условия сделки

- не сообщайте свои личные данные - паспорт, банковские карты, коды из смс

- не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях, по ним могут находиться вирусы

- перед сделкой загляните в профиль продавца и посмотрите его совершенные сделки.