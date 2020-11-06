Воронежцам бесплатно раздадут интересные книги

Получить книги бесплатно можно уже в ближайшую субботу. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Воронежцам, любящим почитать, причем не экраны гаджетов, а реальные книги, приготовили хороший подарок. 7, 8, 11, 12, 13, 14 и 15 ноября горожане могут прийти по адресу: улица Львовская, 46 (это Ленинский район, ближайшая остановка «Маршала Неделина») и взять любую понравившуюся литературу бесплатно.

Организаторы акции обещают богатый выбор. Среди книг будут и классика, и детективы, и романа, и поэзия, и учебная литература.

Кроме того, приветствуют всех желающих сдать свои старые, но хорошо сохранившиеся книги. Они могут доставить немалое интеллектуальное удовольствие другим любителям чтения.