В Воронеже из-за реконструкции виадука у "Работницы" снова изменили маршруты 4 автобусов

Мэрия Воронежа сообщила о корректировке временных схем движения четырех автобусов из-за реконструкции путепровода на улице Ленина. Учли пожелания горожан и внесут изменения в маршрут автобусов №№ 1КВ, 1КС, 52АВ, 63.

Движение их будет направлено:

№ 1КВ - по маршруту до остановки «Фабрика Работница» (разворот на пересечении улиц Ленина и Урицкого), по набережной Массалитинова, улице Степана Разина, проспекту Революции до остановки «ж/д Поликлиника» (разворот в районе дома № 2 по проспекту Революции), проспекту Революции и далее по маршруту,

№ 1КС - по маршруту до остановки «ж/д Поликлиника» (разворот в районе дома № 2 по проспекту Революции), по улице Степана Разина, набережной Массалитинова, улице Ленина до остановки «Фабрика Работница» (разворот на пересечении улиц Ленина и Урицкого), по Северному мосту и далее по маршруту,

№ 52АВ - от остановки «Химоптторг» по улице Землячки, Ленинскому проспекту до остановки «Школа» (разворот в районе дома № 213 по Ленинскому проспекту). В обратном направлении - от остановки «Школа» по Ленинскому проспекту, улице Землячки до остановки «Химоптторг»,

№ 63 - с улицы Кольцовской по проспекту Революции, улице Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улице Димитрова и далее по маршруту. В обратном направлении - с улицы Димитрова по Ленинскому проспекту, улице Брусилова, Чернавскому мосту, улице Степана Разина, проспекту Революции, улице Кольцовской и далее по маршруту.