Воронежские синоптики прогнозируют резкое похолодание

В воскресенье синоптики обещают сильный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Метеорологи дали прогноз на ближайшие выходные. Они обещают быть прохладными и ветреными.

- С территории нашей области уходит антициклон, и ему на смену идет цепь циклонов. С этим связано резкое изменение погоды, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Если выходные и ближайший понедельник будут относительно теплыми, то, начиная со вторника, пойдет резкое похолодание. Ночью местами возможен легкий мороз, днем температура не будет подниматься выше +5 градусов. Впрочем, не исключено, что нынешняя достаточно теплая для ноября погода еще вернется - уже к концу следующей недели.

В субботу, 7 ноября, ночью обещают небольшой дождь и +4 градуса. Днем осадки прекратятся, но будет по-прежнему пасмурно. Резко усилится ветер – до 10-15 м/c. Температура поднимется до +9 градусов.

Ночью в воскресенье, 8 ноября, ветер немного утихнет. Как и сутки назад, синоптики прогнозируют +4 градуса, но без дождя. Днем при облачной погоде потеплеет до +8 градусов.

В понедельник, 9 ноября, ночью вместо западного ветра подует северо-западный. Он принесет с собой пасмурную погоду при +6 градусов. Днем солнце так и не выглянет из-за облаков. Зато столбик термометра поднимется до +10 градусов.

В ночь на вторник, 10 ноября, температура резко опустится до +1 градуса, при этом осадков не прогнозируют. Днем снова при пасмурной погоде температура повысится до +4 градусов. Пойдет небольшой дождь.