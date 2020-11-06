В Воронеже мужчина ищет иномарку, чуть не сбившую его жену с коляской

Лихачам законы не писаны - могут сбить и женщину с коляской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» рано утром 6 ноября появился пост, в котором мужчина просит откликнуться водителей, ехавших 5 ноября около 19.00 по перекрестку улиц Минская и Переверткина. По его словам, примерно в это время черная (или просто темная) иномарка едва не сбила его жену, переходившую дорогу на зеленый свет с коляской.

Мужчина рассказал, что его жену спасло только то, что она повернула голову. А машина якобы мчалась по встречной полосе. Водителей, у которых эта ситуация могла попасть на видеорегистратор, просит написать на его страницу в соцсети.

Напомним, 13 августа на круге у самолета на улице Ворошилова мужчина, ехавший на «пятерке», сбил коляску с четырехмесячной девочкой. Женщина везла ее, тоже нарушая правила, - шла не по «зебре». Ребенок умер в больнице 15 августа. В отношении водителя возбудили уголовное дело, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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