В Воронеже столкнулись две маршрутки: "Газель" догнала "ПАЗик"

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Воронежские пполицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Авария случилась сегодня, 6 ноября, около девяти утра на Московском проспекте.

На остановке общественного транспорта «ул. 45-й Стрелковой дивизии» 47-летний водитель микроавтобуса «Газель», следовавший по маршруту №125 в направлении улицы Кольцовская, столкнулся с автобусом «ПАЗ» маршрута «57В», который в это время высаживал пассажиров.

В аварии пострадали три человека: за медицинской помощью обратились пассажиры автобуса ПАЗ - мужчина и женщина, а также женщина из «Газели».

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.