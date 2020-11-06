В Воронеже на пожаре погиб мужчина

Пожар ликвидировали за считанные минуты, но одного из находившихся в горевшей комнате мужчин спасти не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В пятницу, 6 ноября, глубокой ночью в микрорайоне 1 мая Советского района на улице Небесной случился пожар.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 1.08. На место ЧП выехали десять наших сотрудников на трех пожарных машинах. Горела комната в двухквартирном жилом доме 10х9 метров, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Из задымленного помещения на улице вывели 20-летнего юношу. Пожар ликвидировали в 1.20. Огонь повредил домашние вещи на площади два квадратных метра. В горевшей комнате обнаружили тело 60-летнего мужчины. Причины его смерти, а также возникновения пожара сейчас устанавливают.