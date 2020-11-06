Воронежец сломал ногу собутыльнику из-за 2000 рублей

Оперативники поймали воронежца, который в июле избил собутыльника. Полицию вызвали врачи, когда к ним поступил мужчина с сотрясением мозга, переломом ноги и внутренними повреждениями колена. 40-летний потерпевший рассказал, что вечером на улице 9 Января выпивал в компании знакомого, они поругались, дошло до драки. Второй участник конфликта избил потерпевшего и забрал у него 2 000 рублей.

После опроса очевидцев оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. 25-летнего воронежца задержали. За разбой ему грозит до 15 лет заключения.

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