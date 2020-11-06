«Заставьте нашу УК работать!»

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В четверг, 5 ноября, депутат Воронежской областной Думы Сергей Талдыкин провел прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на площадке регионального общественной приемной партии «Единая Россия».

В условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, общение с воронежцами прошло в дистанционном формате — с помощью видеосвязи.

Напомним, что со 2 по 6 ноября 2020 года партия «Единая Россия» проводит всероссийскую тематическую неделю приемов по вопросам ЖКХ.

К депутату С. Талдыкину обратились жители улицы 232 Стрелковой дивизии, которая находится в микрорайоне Придонской города Воронежа. Женщины рассказали парламентарию о халатном отношении управляющей компании, которая обслуживает их дома, к выполнению своих непосредственных обязанностей. По словам заявительницы, после того как УК провела реорганизацию в их микрорайоне резко сократилось количество слесарей, плотников, сантехников, сварщиков, дворников. «Осталось три дворника и четыре слесаря на 67 домов, — рассказала жительница. — Наш микрорайон — 25 тысяч населения — просто утопает в грязи!».

Жители также обеспокоены, что в связи с отсутствием специалистов перед началом отопительного сезона в домах не были отрегулированы инженерные системы, должным образом не проведены пуско-наладочные работы. «Сейчас в микрорайоне два дома (60 квартир) находятся без отопления. Придет зима — начнутся аварии. Городские аварийные службы, когда приезжают, принимают крайние меры — перекрывают стояки. А кто будет искать причину аварии и заниматься ее устранением, проводить текущий ремонт, следить за состоянием оборудования, учитывая, что жилой фонд в нашем микрорайоне уже «немолодой?», — поделились своими опасениями заявительницы.

Депутат облДумы взял данное обращение на личный контроль и уверил жителей, что в кратчайшие сроки детально изучит ситуацию. Для уточнения информации депутатские запросы будут направлены в управление ЖКХ, жилищную инспекцию и в управу Советского района.

Второй вопрос касался «мусорного беспредела». Жители просили помочь с организацией контейнерных площадок и вывозом крупногабаритного мусора. Обращения жителей в прокуратуру, жилищную инспекцию и другие инстанции остались без ответа.

Депутат дал разъяснение, что в Воронеже стартовала реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В частности, в двух пилотных районах города — Центральном и Ленинском — появятся около 500 благоустроенных площадок для раздельного складирования отходов с современными евроконтейнерами на колесах и с крышками. До конца 2021 года эту систему планируется внедрить на территории Левобережного, Железнодорожного, Коминтерновского и Советского районов.

«Переоборудование контейнерных площадок будет синхронизировано с возможностями регионального оператора по обновлению спецтехники для вывоза мусора, а также с более серьезными задачами — вводом в эксплуатацию полигонов и мусоросортировочных комплексов», — пояснил депутат Талдыкин.

Подводя итоги приема, парламентарий отметил, что соблюдение и защита прав граждан в сфере ЖКХ, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг — основные задачи органов государственной власти. Именно сфера ЖКХ является показателем развитости, как отдельного региона, так и страны в целом, а также гарантом социальной безопасности населения.