Воронежец примет участие в баттле по брейкингу

Олимпийский чемпион по брейкингу Сергей Чернышев, известный воронежцам как Bumblebee, примет участие в баттле с участием сильнейших би-боев и би-герлс России. На показательный турнир, который пройдет 7 ноября в Москве, приедут 38 танцоров из Воронежа, Казани, Калиниграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Чебоксар и Ярославля. Они сразятся в восьми тематических баттлах: Bonnie and Clyde, Russian Young Gunz (в нем воронежец выступит с Muha & Dope Dog & Alik VS Grom & Nord Diamond), B-girls talk, Nothing 2 lose vs One Peace Yes, Predatorz vs Mafia 13, OBC vs Back2School, All The Most vs Top 9, Illusion of Exist vs Bring it Back.