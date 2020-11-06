Под Воронежем автомобиль "Рено" сбил пенсионера на мопеде

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 5 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 86 ДТП, в них пострадали восемь человек.

Около 8.45 в Боброве 31-летний водитель «Рено», поворачивая налево, не пропустил движущийся во встречном направлении мопед «Рейсер». Транспортные средства столкнулись. 66-летний водитель мопеда попал в больницу с травмами.

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