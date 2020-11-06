Воронежцам сыграют Третий фортепианный концерт Бетховена

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 и 7 ноября в Воронеже выступит один из самых ярких пианистов современности - на гастроли приедет обладатель двух десятков премий различных конкурсов в России, США, Италии, Португалии, Великобритании, Нидерландах и других странах - Андрей Коробейников. Музыкант сыграет с Воронежским академическим симфоническим оркестром. Концерты приурочены к 250-летию Бетховена, 180-летию Чайковского и 95-летию оркестра Воронежской филармонии.

Пианист откроет программу Концертом для фортепиано с оркестром №3 до минор Бетховена. Во втором отделении Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого сыграет Вариации на тему Чайковского Антона Аренского, написанные в знак уважения к великому русскому композитору его младшим современником, и одно из самых лучезарных произведений самого Чайковского - Серенаду для струнного оркестра.

Начало концертов 6 ноября в 19.00, 7 ноября в 18.00.