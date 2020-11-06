Умер председатель воронежской Федерации русской лапты

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В столице Черноземья умер Леонид Карпов. Председатель Федерации русской лапты и национальных видов спорта Воронежской области, подполковник запаса, ветеран Вооруженных Сил, труженик тыла скончался 3 ноября на 90-м году.

Леонид Петрович внес большой вклад в развитие массового физкультурного движения в Воронежской области и популяризацию национальных видов спорта. Созданная им Федерация русской лапты подготовила более пяти десятков мастеров спорта. Много лет Леонид Карпов преподавал физкультуру в школах Воронежа, тренировал студентов Воронежского аграрного университета.

- Основную часть своей жизни Леонид Петрович посвятил спорту. Он всегда будет примером безграничной преданности своему делу. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность и мудрость, - отметили в Федерации русской лапты.