В Воронежской области мужчина украл скутер из-под носа у хозяина

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Уголовное дело, фигурантом которого стал житель Борисоглебского района, укравший скутер у магазина, поступило в городской суд. Оно возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Об этом сообщили в суде 5 ноября.

Как установлено следствие, вечером в конце мая 2020 года гражданин К. 52 лет, проходивший по улице 40 лет Октября между зданиями сетевого магазина и бывшего кинотеатра «Космос», увидел стоящий скутер марки «OmaksstormL». Мужчина находился «подшофе», поэтому решил забрать транспортное средство. Он поднял скутер и покатил в сторону поселка Водострой. Затем решил его продать, а деньги потратить на собственные нужды.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вычислили злоумышленника. Было возбуждено уголовное дело. В результате потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму 20800 рублей.

Теперь мужчине грозит наказание от штрафа до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.