Под Воронежем мужчина ответит в суде за взятку полицейским

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы Фото: из архива "КП"

В Борисоглебске 49-летний водитель пытался дать взятку сотрудникам полиции, чтобы избежать наказания за пьяную езду. Теперь его уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ рассмотрит городской суд.

По версии следствия, вечером в начале сентября 2020 года два инспектора ДПС получили от дежурного по Борисоглебску информацию, что местный гражданин раскатывает в пьяном виде по городу. Они остановили мужчину, привезли в отдел и предложили пройти медицинское освидетельствование. Тот отказался, после чего правоохранители составили протокол. Затем они направились к его автомобилю для досмотра. Но тут мужчина решил «задобрить» стражей порядка и положил между передними водительским и пассажирским сидениями взятку в размере 15000 рублей. За это он попросил не составлять протокол.

Инспектор ДПС от получения денежных средств не только отказался, но и инициировал возбуждение уголовного дела за попытку дать взятку.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.