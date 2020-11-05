В Воронеже проходит профилактический рейд «Пешеход»

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Основная цель акции – повышение безопасности на дорогах областного центра. В Воронеже 5 и 6 ноября во время профилактического рейда «Пешеход» полицейские будут особенно внимательно следить за выполнением правил дорожного движения – как водителями, так и пешеходами. Сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Там отметили, что особенно внимательно правоохранители будут отслеживать нарушения – невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, остановка и стоянка на тротуарах и «зебре», а также нарушения правил проезда перекрестков. Инспекторы ГИБДД будут обращать внимание и на то, как сами пешеходы соблюдают правила.

По статистике, за 10 месяцев 2020 года в Воронеже было зарегистрировано 996 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 50 человек погибло и 1239 получили ранения. Более 35% происшествий связаны с наездом на пешеходов.

Как отмечают правоохранители, значительное количество аварий произошло как раз на пешеходных переходах. В 144 таких ДТП с начала года 5 человек погибли и 148 получили ранения.