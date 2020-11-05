Воронежские школьники дистанционно отметили День народного единства

Фото управы Ленинского района

В условиях школьных каникул и эпидемиологического неблагополучия школьники Воронежа решили не отменять ежегодные мероприятия, посвященные Дню народного единства, а провести их в режиме онлайн.

Так, в образовательных учреждениях Ленинского района прошли викторины и выставки, посвященные знаменательным историческим событиям.

Ребятам писали тематические сочинения и участвовали во Всероссийской акции «Россия – наш общий дом».

А еще в рамках флешмоба рассказали о культурных традициях, обычаях и обрядах, национальных промыслах и ремеслах, музыке и литературе, происхождении блюд традиционной кухни и значении орнаментов на народных костюмах различных народов, населяющих Россию.

Например, учащиеся школы № 13 создали несколько методических познавательных пособий для изучения творческих, исторических и культурных особенностей Воронежского края.