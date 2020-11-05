В Воронежской области за рубку дуба в лесу мужчина может сесть на семь лет

Новохоперские полицейские задержали в местном лесу 25-летнего жителя Волгоградской области. Стражи порядка приехали по вызову егеря, сообщившего, что в лесничестве хозяйничает браконьер. И не дали вывезти незваному гостю ценное дерево.

Оказалось, что поваленный волгоградцем черешчатый дуб, диаметр ствола которого составлял около 80 сантиметров, стоил около 493 тысяч рублей. А значит, государству был нанесен ущерб в крупном размере.

Пойманный мужчина заявил, что хотел распилить дуб на поленья и увезти их на грузовике «САЗ» (на нем он и приехал в лесничество). А потом топить ворованными частями могучего дерева свою баню.

В результате браконьер «заработал» уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Она предусматривает весьма суровый набор наказаний – в частности, такие, как штраф от 1 до 3 миллионов рублей и даже лишение свободы на срок до семи лет.