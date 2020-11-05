В Воронежской области трое подростков заблудились в лесу

В среду, 4 ноября, в Таловском районе трое подростков 12, 14 и 16 лет из села Верхняя Тишанка решили погулять в лесу. И сделали ошибку, которая могла им дорого стоить, - на обратном пути решили сократить дорогу. В итоге заблудились. К счастью, одна из этой троицы, девочка, не растерялась и набрала телефон службы спасения и попросила о помощи. К поискам подключились волонтеры.

- Нам сообщили о заблудившихся детях где-то в 19.30, - рассказали в поисковом отряде «Черноземье». – И уже где-то через полтора часа их разыскали. Подросткам удалось дозвониться до лесника, который понял, где они могут находиться, и в итоге нашел их.

Оказалось, что дети кружили по лесу. Получилось, что они намотали около шести километров. Лесник нашел их рядом с границей Аннинского района.